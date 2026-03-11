Ричмонд
«Ведомости»: Лантратова может сменить Москалькову на посту омбудсмена

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова может стать новым уполномоченным по правам человека в России вместо Татьяны Москальковой, чьи полномочия заканчиваются в апреле.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что в разговоре с изданием Лантратова отказалась комментировать данную информацию.

В феврале президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина с должности замглавы МИД России и назначил его новым послом страны в Турции.

