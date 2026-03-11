«Ведомости»: Лантратова может сменить Москалькову на посту омбудсмена

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова может стать новым уполномоченным по правам человека в России вместо Татьяны Москальковой, чьи полномочия заканчиваются в апреле.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
Уточняется, что в разговоре с изданием Лантратова отказалась комментировать данную информацию.
В феврале президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина с должности замглавы МИД России и назначил его новым послом страны в Турции.
Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.Читать дальше