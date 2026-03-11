Ричмонд
Появился новый законопроект о воинской обязанности: изменения в порядке судебного обжалования

В Госдуме инициирован проект поправок в закон о воинской обязанности, который предполагает корректировку порядка обжалования решений призывной комиссии в суде.

Законопроект нацелен на приведение норм закона о воинской обязанности в соответствие с Кодексом административного судопроизводства. В частности, он устанавливает, что если гражданин решит обжаловать решение призывной комиссии, то это решение будет приостановлено до тех пор, пока не вступит в законную силу решение суда.

Как указано в Кодексе, приостановление оспариваемого решения является правом суда, а не его обязанностью. В связи с этим, законопроект предлагает четко определить, что суд может приостановить решение призывной комиссии в порядке, предусмотренном действующим Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

