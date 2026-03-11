Появился новый законопроект о воинской обязанности: изменения в порядке судебного обжалования

Законопроект нацелен на приведение норм закона о воинской обязанности в соответствие с Кодексом административного судопроизводства. В частности, он устанавливает, что если гражданин решит обжаловать решение призывной комиссии, то это решение будет приостановлено до тех пор, пока не вступит в законную силу решение суда.