МЭА предложило высвободить крупнейший объем нефти из резервов, пишут СМИ

В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29−31%. Однако к вечеру того же для они перешли к снижению. По состоянию на 17.50 мск во вторник они держались ниже 90 долларов за баррель в том числе на фоне заявлений стран G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов.