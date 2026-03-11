Ричмонд
Макаревич*, Слепаков* и Галкин* не обращались в консульство в Израиле

Посольство: Макаревич, Слепаков и Галкин не обращались в консульство в Израиле.

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар — РИА Новости. Уехавшие в Израиль публичные лица, признанные в России иноагентами, такие как музыкант Андрей Макаревич*, комик Семен Слепаков* или Максим Галкин*, не обращались в российское консульство в связи с военной эскалацией с Ираном, рассказали РИА Новости в консульском отделе посольства РФ.

«От публичных персон обращений не фиксировали, но для нас в любом случае все граждане равны, и при необходимости готовы оказать помощь», — сказали в консульстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в российском консульстве в Тель-Авиве сообщили, что за время вооруженной эскалации с Ираном от россиян поступили порядка тысячи экстренных обращений. Люди в основном интересуются вопросами выезда из Израиля в условиях напряженной ситуации с безопасностью и частично закрытого воздушного пространства. По сведениям дипломатов, граждан РФ среди пострадавших от ракетных обстрелов в Израиле на текущий момент нет.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.