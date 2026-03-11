Макаревич*, Слепаков* и Галкин* не обращались в консульство в Израиле

Ранее в российском консульстве в Тель-Авиве сообщили, что за время вооруженной эскалации с Ираном от россиян поступили порядка тысячи экстренных обращений. Люди в основном интересуются вопросами выезда из Израиля в условиях напряженной ситуации с безопасностью и частично закрытого воздушного пространства. По сведениям дипломатов, граждан РФ среди пострадавших от ракетных обстрелов в Израиле на текущий момент нет.