Дмитриев прокомментировал информацию о минировании Ормузского пролива

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал слухи о возможном минировании Ормузского пролива с юмористическим намёком.
Дмитриев опубликовал сообщение в социальной сети X* на английском языке, используя слово mining, которое в данном контексте можно понять двояко — как «минирование» или как «добыча полезных ископаемых».
«А теперь “надбавка за добычу полезных ископаемых” к цене нефти», — написал он на английском языке.
В своей публикации он подчеркнул, что в случае угрозы для транспортировки нефти подобные события автоматически ведут к повышению цен на энергетические ресурсы.
