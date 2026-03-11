Ричмонд
Дмитриев прокомментировал информацию о минировании Ормузского пролива

Глава РФПИ прокомментировал информацию о якобы минировании Ормузского пролива каламбуром.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал слухи о возможном минировании Ормузского пролива с юмористическим намёком.

Дмитриев опубликовал сообщение в социальной сети X* на английском языке, используя слово mining, которое в данном контексте можно понять двояко — как «минирование» или как «добыча полезных ископаемых».

«А теперь “надбавка за добычу полезных ископаемых” к цене нефти», — написал он на английском языке.

В своей публикации он подчеркнул, что в случае угрозы для транспортировки нефти подобные события автоматически ведут к повышению цен на энергетические ресурсы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы в ходе операции против Ирана уничтожили несколько морских средств, предназначенных для установки мин.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

