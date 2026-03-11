Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран выдвинул США жёсткие условия для возобновления переговоров

Тегеран обозначил условия, при которых готов вернуться к дипломатическому диалогу с Вашингтоном. По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, Иран отказался от всех предложений стран, готовых выступить посредниками на переговорах о прекращении огня.

Источник: Life.ru

Как утверждают источники канала, иранские власти требуют от США конкретных гарантий. В частности, речь идёт о гарантиях ненападения на Исламскую Республику в будущем, выплате репараций и признании права Ирана реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики. Сообщается, что без выполнения этих условий Тегеран не готов возвращаться к дипломатическому процессу.

Ранее Life.ru писал, что конфликт вокруг Ирана может завершиться уже в ближайшие месяцы. По мнению политологов, участие США в противостоянии стало серьёзным политическим просчётом и вызвало раскол даже среди сторонников Дональда Трампа. Если Вашингтон не найдёт выход из ситуации, он рискует надолго увязнуть в новом затяжном конфликте.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше