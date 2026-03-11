Иран выдвинул США жёсткие условия для возобновления переговоров

Как утверждают источники канала, иранские власти требуют от США конкретных гарантий. В частности, речь идёт о гарантиях ненападения на Исламскую Республику в будущем, выплате репараций и признании права Ирана реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики. Сообщается, что без выполнения этих условий Тегеран не готов возвращаться к дипломатическому процессу.