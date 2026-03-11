Мирошник: вопрос границ — лишь малая часть будущих договорённостей по Украине

«Не в этом суть, всё началось из-за того, что с территории Украины нам стали угрожать. И до тех пор, пока не будет снята эта угроза, пока не будет урегулирован этот процесс на долгий промежуток времени, говорить о том, что этот конфликт закончен и что это удовлетворит Россию, практически невозможно», — сказал дипломат.