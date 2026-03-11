Ричмонд
Мирошник: вопрос границ — лишь малая часть будущих договорённостей по Украине

Вопрос границ является лишь очень малой частью договорённостей, которые предстоит выработать на переговорах по украинскому урегулированию, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, попытки трактовать то, что переговоры якобы упираются только в это и больше ни во что другое, — это сильное упрощение.

«Не в этом суть, всё началось из-за того, что с территории Украины нам стали угрожать. И до тех пор, пока не будет снята эта угроза, пока не будет урегулирован этот процесс на долгий промежуток времени, говорить о том, что этот конфликт закончен и что это удовлетворит Россию, практически невозможно», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в урегулировании украинского конфликта предстоит решить не только вопрос территорий.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф между тем сообщил в интервью телеканалу CNBC, что трёхсторонняя встреча России, США и Украины, вероятно, состоится на следующей неделе.

