Пленный из ВСУ: мобилизованные украинцы только имитируют желание воевать

«Проблемы с личным составом — это его нехватка и возрастная категория 40+, а то и 50+. Здоровье, мотивация — это все не на высоком уровне. [Прибывающие в подразделения] делают вид, что желают [воевать], показывают какую-то мотивацию, храбрятся, но, глядя на них, я сомневаюсь, что оно так есть и что они адекватно понимают, что их ждет и куда они попали», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.