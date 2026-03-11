Пленный из ВСУ: мобилизованные украинцы только имитируют желание воевать

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Новобранцы в рядах ВСУ на самом деле не хотят воевать, а только имитируют желание участвовать в боевых действиях. Об этом заявил пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин.
«Проблемы с личным составом — это его нехватка и возрастная категория 40+, а то и 50+. Здоровье, мотивация — это все не на высоком уровне. [Прибывающие в подразделения] делают вид, что желают [воевать], показывают какую-то мотивацию, храбрятся, но, глядя на них, я сомневаюсь, что оно так есть и что они адекватно понимают, что их ждет и куда они попали», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.
Сам пленный признается, что попал в плен как раз из-за нехватки личного состава. «Меня отправили завести группу снайперов. Я их завел на точку, там уже, как оказалось, скопились бойцы Российской Федерации. Мы зашли во двор и попали в плен. Были на открытой местности, и нам просто с укрытия предложили сдаться, и мы сдались», — пояснил он.
«Отнеслись [в плену] нормально, по-человечески, все адекватно. Никто нас не бил, не оскорблял, не унижал. Просто взяли в плен, вывели с линии боевого соприкосновения, передали дальше», — отметил он, рассказывая о пребывании в российском плену.