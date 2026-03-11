Ричмонд
IRIB: Иран запускает по базам США на Ближнем Востоке ракеты с боевой частью в 2 т

Об этом пишет агентство IRIB.

«В продолжение 37-й волны операции “Обещание правдивого—4”… запускает новые ракеты “Хорремшехр-4” с боеголовкой весом 2 т в сторону баз… армии США в регионе», — говорится в публикации.

Ранее в КСИР сообщили о «самой мощной» атаке по Израилю с начала эскалации.

