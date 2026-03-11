Солдаты ВСУ на позициях питались снегом и дождевой водой, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Командование ВСУ задерживало поставки продовольствия, из-за чего украинским военным на позициях приходилось есть снег и пить дождевую воду, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Владимир Андрусик.
Он сдался в плен без боя, когда в его блиндаж зашли российские солдаты.
«Командование бросило на произвол судьбы, продукты задерживали, потому что нас двое было, очень часто снегом, дождевой водой питались», — сказал военнопленный.