«Радикальное изменение». На Западе раскрыли реальный урон от ответа Ирана

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Из-за событий на Ближнем Востоке в европейских странах ожидают радикального ухудшения ситуации в экономике, пишет L'AntiDiplomatico.
«Европа — гигант с глиняными ногами. Когда на Ближнем Востоке поднимается пыль, заводы в Европе закрываются, особенно после того, как дешевая энергия, поставляемая Российской Федерацией, была мазохистски отвергнута», — говорится в публикации.
Вместе с тем авторы материала подчеркивают, что власти ЕС понимают, что грядет ухудшение экономической ситуации.
«На газовом фронте ситуация становится яркой: цены буквально взлетели, приблизившись к 90%. Очень тяжелый удар для семей и бизнеса. При этом евро отступает по отношению к доллару, что еще больше ослабляет покупательную способность континента. А Европейский центральный банк, который до вчерашнего дня намеревался замедлить ужесточение монетарной политики, теперь вынужден пересмотреть свои планы. Исполнительная власть предупреждает: если конфликт затянется, ситуацию ждет радикальное изменение к худшему», — сообщает издание.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.