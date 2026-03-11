«Радикальное изменение». На Западе раскрыли реальный урон от ответа Ирана

«На газовом фронте ситуация становится яркой: цены буквально взлетели, приблизившись к 90%. Очень тяжелый удар для семей и бизнеса. При этом евро отступает по отношению к доллару, что еще больше ослабляет покупательную способность континента. А Европейский центральный банк, который до вчерашнего дня намеревался замедлить ужесточение монетарной политики, теперь вынужден пересмотреть свои планы. Исполнительная власть предупреждает: если конфликт затянется, ситуацию ждет радикальное изменение к худшему», — сообщает издание.