СБ ООН проголосует в среду по проекту резолюции России по Ближнему Востоку

ООН, 11 мар — РИА Новости. Голосование по российскому проекту резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке состоится в среду, 11 марта, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при Организации Евгений Успенский.
РФ на фоне эскалации на Ближнем Востоке подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня в регионе. Документ, имеющийся у РИА Новости, осуждает атаки против гражданских и призывает стороны эскалации вернуться к переговорам. В российском проекте нет упоминания США, Израиля или Ирана.
«Голосование по российскому проекту резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку состоится 11 марта после 15.00 (22.00 мск — ред.). Перед этим Совет проголосует по документу, подготовленному Бахрейном», — сказал он.
Подготовленный Манамой документ осуждает атаки Ирана против Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также требует их немедленного прекращения (документ также есть в распоряжении РИА Новости).
При этом в проекте резолюции Бахрейна не упоминаются агрессоры — США и Израиль, нет и призывов к этим двум странам прекратить атаки против Ирана.
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани раскритиковал этот документ, заявив, что «некоторые члены Совета пытаются поменять местами роли и позиции жертвы и агрессора».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.