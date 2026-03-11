WSJ узнала о предложении МЭА высвободить крупнейший объем резервов нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило высвободить из резервов крупнейший объём нефти за всю свою историю на фоне роста цен, вызванного конфликтом в Иране.
Как утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённых чиновников, предлагаемый объём превысит 182 млн барреля, которые члены организации направили из резервов в 2022 году.
Согласно статье окончательное решение могут принять 11 марта, если страны-участницы единогласно поддержат инициативу.
В январе в МЭА заявили, что импорт СПГ в Европу достиг исторического максимума в 2025 году.
Также сообщалось, что министры финансов стран G7 проведут срочное совещание, чтобы рассмотреть возможность совместного использования стратегических запасов нефти.