Telegraph: в Африке готовят иск против стран Европы из-за работорговли

«Германия заплатила репарации за Холокост. США выплатили компенсации американцам японского происхождения, которые были интернированы во время Второй мировой войны. Великобритания выплатила компенсации жертвам вопиющих нарушений прав человека, совершенных во время колониального правления в Кении», — сказала эксперт.