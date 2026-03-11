Члены Африканского союза (АС) собираются обратиться в Международный суд ООН с иском против стран Западной Европы из-за работорговли, сообщила британская газета The Daily Telegraph.
По сведениям журналистов, государства Африки хотят потребовать от Британии, Испании, Португалии и Франции выплаты репараций. В Африканском союзе назвали трансатлантическую работорговлю «преступлением против человечности».
Юридический советник объединения, судья из Уганды Мартин Окуму Масига обратил внимание, что существуют прецеденты взимания компенсаций за исторические преступления, срок давности которых составляет десятилетия.
«Германия заплатила репарации за Холокост. США выплатили компенсации американцам японского происхождения, которые были интернированы во время Второй мировой войны. Великобритания выплатила компенсации жертвам вопиющих нарушений прав человека, совершенных во время колониального правления в Кении», — сказала эксперт.
Напомним, в январе 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты и европейские страны стремятся восстановить колониальную зависимость Африки в новом виде.
В сентябре того же года саудовская газета Okaz написала, что пробуждение южных государств, в том числе африканских, станет «смертельным ударом» по Европе. Автор публикации отметил, что современные западные страны построены на огромном количестве потерянных человеческих жизней.