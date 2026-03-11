Ричмонд
Дмитриев прокомментировал информацию о возможном минировании Ормузского пролива

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети Х информацию о якобы минировании иранской стороной Ормузского пролива.

«А теперь “надбавка за добычу полезных ископаемых” к цене нефти», — написал он.

При этом Дмитриев использовал слово mining, которое может означать как «минирование», так и «добычу полезных ископаемых».

Ранее в CBS заявили, что разведке США поступили данные о минировании Ормузского пролива.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными последствиями из-за минирования Ормузского пролива.

В МИД Ирана между тем назвали Ормузский пролив небезопасным для судоходства.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
