Дмитриев прокомментировал информацию о возможном минировании Ормузского пролива

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети Х информацию о якобы минировании иранской стороной Ормузского пролива.
«А теперь “надбавка за добычу полезных ископаемых” к цене нефти», — написал он.
При этом Дмитриев использовал слово mining, которое может означать как «минирование», так и «добычу полезных ископаемых».
Ранее в CBS заявили, что разведке США поступили данные о минировании Ормузского пролива.
Позже президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными последствиями из-за минирования Ормузского пролива.
В МИД Ирана между тем назвали Ормузский пролив небезопасным для судоходства.