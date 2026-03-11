Россиян предупредили, какие болезни обостряются весной

«Речь идёт об усталости, которую многие чувствуют весной, и на это есть логичное объяснение. Зима меняет наши привычки. Меньше солнечного света, меньше свежих овощей, более тяжёлая и сытная пища, меньше активного отдыха. В течение нескольких месяцев это может снизить уровень витамина D, определённых витаминов группы В, а иногда и железа. Отсюда и плохое самочувствие. Но самостоятельный приём витаминных комплексов без показаний и контроля врача не рекомендуется, поскольку избыток витаминов может быть вреден», — предупредила она.