Россиян предупредили, какие болезни обостряются весной

С началом весны люди нередко начинают чаще жаловаться на плохое самочувствие. Однако так называемое весеннее обострение — не мистическое явление, а результат сезонных факторов: перепадов температуры, изменения светового дня, начала пыльцевого сезона и высокой циркуляции вирусов.
Об этом в беседе с RT рассказала Анна Усачёва, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук.
«В первую очередь весной обостряются аллергические заболевания. С началом цветения деревьев у людей с поллинозом появляются насморк, зуд в носу, слезотечение, кашель. Важно отличать аллергию от ОРВИ: при аллергическом рините обычно нет высокой температуры и выраженной интоксикации», — подчеркнула специалист.
По её словам, часто в этот период дают о себе знать бронхиальная астма и атопический дерматит.
«Повышенное воздействие факторов окружающей среды, включая солнечный свет, ветер и влажность, может негативно сказаться на здоровье кожи и привести к её сухости, солнечным ожогам и раздражениям. Пыльца, попадая на кожу, усугубляет существующие кожные заболевания, такие как атопический дерматит и крапивница», — заявила эксперт.
Отмечается, что поллиноз и вирусные инфекции приводят к обострению астмы.
«Весной укусы насекомых, в том числе пчёл, ос, комаров и других уличных вредителей, становятся всё более распространёнными, что может вызвать аллергические реакции», — предупредила Усачёва.
Она добавила, что весной сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ.
«При этом некоторые иногда недооценивают риск осложнений — отита, синусита, пневмонии. Особого внимания требуют такие симптомы, как повторный подъём температуры, выраженная слабость, одышка, затяжной кашель», — рассказала собеседница RT.
Отдельно стоит сказать о так называемом весеннем авитаминозе, отметила врач.
«Речь идёт об усталости, которую многие чувствуют весной, и на это есть логичное объяснение. Зима меняет наши привычки. Меньше солнечного света, меньше свежих овощей, более тяжёлая и сытная пища, меньше активного отдыха. В течение нескольких месяцев это может снизить уровень витамина D, определённых витаминов группы В, а иногда и железа. Отсюда и плохое самочувствие. Но самостоятельный приём витаминных комплексов без показаний и контроля врача не рекомендуется, поскольку избыток витаминов может быть вреден», — предупредила она.
По мнению эксперта, снизить риски помогают регулярные прогулки, адекватный режим сна, сбалансированное питание, соблюдение календаря вакцинации и своевременное обращение к врачу при настораживающих симптомах.
