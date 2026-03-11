Песков: Новых предложений о встрече Путина и Трампа не поступало

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 11 марта, сообщил, что Москва не получала новых предложений об организации следующего саммита российского лидера Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа.
— Нет, — ответил политик на соответствующий вопрос.
Ранее Будапешт рассматривался как возможная площадка для встречи, однако, по словам представителя Кремля, пока об этом речи не идет, передает ТАСС.
9 марта стало известно, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, беседа политиков носила деловой, откровенный и конструктивный характер.
Позже Песков сообщил, что Трамп в беседе с Путиным не просил о прекращении огня на Украине до полноценного урегулирования конфликта. По словам официального представителя Кремля, Вашингтон отфиксировал четкую позицию Москвы, поэтому использует словосочетание «прекращение огня» с правильной коннотацией.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф еще 6 марта утверждал, что в ближайшие недели можно ожидать новых успехов в процессе урегулирования конфликта на Украине.