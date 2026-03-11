Песков: Новых предложений о встрече Путина и Трампа не поступало

Позже Песков сообщил, что Трамп в беседе с Путиным не просил о прекращении огня на Украине до полноценного урегулирования конфликта. По словам официального представителя Кремля, Вашингтон отфиксировал четкую позицию Москвы, поэтому использует словосочетание «прекращение огня» с правильной коннотацией.