О возможной помощи Москвы Тегерану заявили венгерские журналисты

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке западные СМИ сообщили о возможной передаче Россией разведывательной информации Ирану.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке западные СМИ сообщили о возможной передаче Россией разведывательной информации Ирану. Об этом пишет венгерское издание Ellenszél, ссылаясь на публикации западной прессы и источники в американской разведке.

По данным журналистов, речь идет о предполагаемой помощи Тегерану после ракетных ударов США и Израиля по иранским объектам. В публикации утверждается, что Россия могла передать Ирану данные о расположении американских военных сил в регионе.

Как отмечает издание, после массированных ударов Ирана по американским объектам были уничтожены радиолокационные системы США. По версии источников, точность атак могла быть связана с использованием разведывательной информации.

В статье говорится, что такие данные могли содержать сведения о местоположении американских военных кораблей и самолетов на Ближнем Востоке.

Авторы материала считают, что кризис в регионе создал для Москвы дополнительные возможности. В частности, эскалация конфликта привела к росту мировых цен на нефть и газ, что, по мнению аналитиков издания, может положительно сказаться на российской экономике.

В публикации также отмечается, что передача разведданных союзникам рассматривается в международной политике как один из инструментов прокси-конфликтов. В качестве примера приводится сотрудничество США и Украины в сфере обмена разведывательной информацией.

Читайте также: Трамп допустил использование Tomahawk при ударе по школе в Иране.

