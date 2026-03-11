О возможной помощи Москвы Тегерану заявили венгерские журналисты

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке западные СМИ сообщили о возможной передаче Россией разведывательной информации Ирану. Об этом пишет венгерское издание Ellenszél, ссылаясь на публикации западной прессы и источники в американской разведке.
По данным журналистов, речь идет о предполагаемой помощи Тегерану после ракетных ударов США и Израиля по иранским объектам. В публикации утверждается, что Россия могла передать Ирану данные о расположении американских военных сил в регионе.
Как отмечает издание, после массированных ударов Ирана по американским объектам были уничтожены радиолокационные системы США. По версии источников, точность атак могла быть связана с использованием разведывательной информации.
В статье говорится, что такие данные могли содержать сведения о местоположении американских военных кораблей и самолетов на Ближнем Востоке.
Авторы материала считают, что кризис в регионе создал для Москвы дополнительные возможности. В частности, эскалация конфликта привела к росту мировых цен на нефть и газ, что, по мнению аналитиков издания, может положительно сказаться на российской экономике.
В публикации также отмечается, что передача разведданных союзникам рассматривается в международной политике как один из инструментов прокси-конфликтов. В качестве примера приводится сотрудничество США и Украины в сфере обмена разведывательной информацией.
Читайте также: Трамп допустил использование Tomahawk при ударе по школе в Иране.