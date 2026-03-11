Группировка «Север» уничтожила 29 пунктов управления дронами ВСУ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская группировка войск «Север» за прошедшие сутки уничтожила 29 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Василий Межевых.
«Выявлены и уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, 114 БПЛА самолетного типа, 40 тяжелых боевых квадрокоптеров R18, три наземных роботизированных комплекса», — сказал Межевых.
Старший офицер пресс-центра «Южной» группировки Евгений Третьяков отметил, что в зоне ответственности этой группировки войск были поражены 45 блиндажей и укрытий противника, 19 антенн связи, а также сбиты 15 беспилотников противника.
