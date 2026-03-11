WP: по американскому центру дипподдержки в Багдаде нанесён удар

Удар беспилотником был нанесён по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде.
По информации издания, центр расположен недалеко от иракских военных баз и багдадского аэропорта. Он является крупным логистическим узлом для американских дипломатов.
Ранее в IRIB писали, что Иран запускает по базам США на Ближнем Востоке ракеты с боевой частью в 2 т.
Кроме того, в КСИР сообщили о «самой мощной» атаке по Израилю с начала эскалации.
