WP: по американскому центру дипподдержки в Багдаде нанесён удар

Удар беспилотником был нанесён по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде.

«Предполагается, что нападение на крупный американский дипломатический комплекс в Багдаде было ответным шагом протегеранских ополченцев на войну против Ирана, развязанную США и Израилем», — пишет The Washington Post.

По информации издания, центр расположен недалеко от иракских военных баз и багдадского аэропорта. Он является крупным логистическим узлом для американских дипломатов.

Ранее в IRIB писали, что Иран запускает по базам США на Ближнем Востоке ракеты с боевой частью в 2 т.

Кроме того, в КСИР сообщили о «самой мощной» атаке по Израилю с начала эскалации.

