Главред RT высмеяла британский доклад о запрете телеканала в Европе

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала публикацию британского Института стратегического диалога о работе российских государственных медиа в Европе. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Симоньян, британская организация констатировала, что попытки ограничить доступ к RT в странах Евросоюза не дали полного результата.

Речь идет о материале Института стратегического диалога (ISD), где утверждается, что спустя несколько лет после введения европейских ограничений российские государственные СМИ, включая RT, продолжают оставаться доступными для аудитории и сохраняют влияние.

Симоньян отметила, что подобные публикации появляются регулярно и посвящены теме ограничений против российских медиаресурсов.

Евросоюз ввел санкции против ряда российских СМИ в 2022 году. Под ограничения попали RT и Sputnik. Решение предусматривало запрет вещания и распространения их контента на территории стран ЕС.

Российские власти неоднократно заявляли, что подобные меры являются формой цензуры и ограничивают свободу слова.

