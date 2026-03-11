Группировка «Запад» уничтожила 42 пункта управления беспилотниками ВСУ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за сутки обнаружила и уничтожила 42 пункта управления беспилотниками украинских подразделений, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.
«Выявлены и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма.
Он добавил, что военнослужащие группировки уничтожили три украинских миномета и 13 наземных робототехнических комплексов. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада» сбили три снаряда HIMARS, пять барражирующих боеприпасов, 42 дрона самолетного типа, 59 тяжелых боевых квадрокоптеров.
Как добавил пресс-офицер группировки войск «Восток» Михаил Герасимов, в зоне ответственности этой группировки были уничтожены три станции Starlink, 21 беспилотник самолетного типа, семь пунктов управления беспилотной авиацией.