Группировка «Запад» уничтожила 42 пункта управления беспилотниками ВСУ

Группировка «Запад» за сутки уничтожила 42 пункта управления беспилотниками ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за сутки обнаружила и уничтожила 42 пункта управления беспилотниками украинских подразделений, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.

«Выявлены и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма.

Он добавил, что военнослужащие группировки уничтожили три украинских миномета и 13 наземных робототехнических комплексов. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада» сбили три снаряда HIMARS, пять барражирующих боеприпасов, 42 дрона самолетного типа, 59 тяжелых боевых квадрокоптеров.

Как добавил пресс-офицер группировки войск «Восток» Михаил Герасимов, в зоне ответственности этой группировки были уничтожены три станции Starlink, 21 беспилотник самолетного типа, семь пунктов управления беспилотной авиацией.

