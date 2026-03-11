Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА

В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотника.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — написал он в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше