КСИР объявил о начале ударов по технологической инфраструктуре противников

Ранее Life.ru писал, что конфликт вокруг Ирана может завершиться уже в ближайшие месяцы. По мнению политологов, участие США в противостоянии стало серьёзным политическим просчётом и вызвало раскол даже среди сторонников Дональда Трампа. Если Вашингтон не найдёт выход из ситуации, он рискует надолго увязнуть в новом затяжном конфликте.