КСИР объявил о начале ударов по технологической инфраструктуре противников

Корпус стражей исламской революции заявил о начале масштабных ударов по технологической инфраструктуре своих противников в регионе. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официальное заявление КСИР.

«Мы объявляем о начале нанесения ударов по технологической инфраструктуре противника в регионе», — цитирует агентство заявление КСИР.

Ранее Life.ru писал, что конфликт вокруг Ирана может завершиться уже в ближайшие месяцы. По мнению политологов, участие США в противостоянии стало серьёзным политическим просчётом и вызвало раскол даже среди сторонников Дональда Трампа. Если Вашингтон не найдёт выход из ситуации, он рискует надолго увязнуть в новом затяжном конфликте.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
