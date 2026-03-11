Сийярто: Киев не может придумать объяснение перевозки наличной валюты

Киев уже на протяжении нескольких дней не может объяснить, зачем перевозить миллионы наличной валюты через территорию Венгрии по странному маршруту, указал министр иностранных дел республики Петер Сийярто.
По его словам, ответ Украины заключается в том, что была осуществлена транзакция между двумя банками. При этом, подчеркнул дипломат, последний раз такое случалось «в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму €1,1−1,2 млрд».
«Возможно, для этого есть причина, только тогда у них было достаточно дней, чтобы придумать объяснение, но этого не произошло», — цитирует Сийярто РИА Новости.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что всё это в этой схеме очень подозрительно.
«Другими словами, мы знаем, мы ясно видим, что украинцы вмешиваются, украинцы заинтересованы в определённом исходе выборов, а по Венгрии бродят 500 млрд форинтов. Насколько сильна связь между этим, вот что нужно выяснить сейчас», — сказал он.
Ранее Сийярто заявил, что у Украины началась паника после того, как её поймали на перевозке денег.
6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что венгерское руководство якобы похитило семерых граждан Украины — сотрудников Ощадбанка во время выполнения рейса.
Венгрия, в свою очередь, потребовала от Украины объяснений в связи с перевозкой крупной суммы денег, которые могут принадлежать мафии.
В Будапеште заявили, что семерых украинцев, перевозивших валюту и золото, подозревают в отмывании денег.
Позднее «украинские инкассаторы» вернулись на Украину.