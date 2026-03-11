Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше

Начало рабочего дня определяется трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка организации. Такое требование закреплено в ст. 57 и ст. 189 Трудового кодекса России. Об этом рассказала в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.
«Рабочим временем считается период, когда сотрудник выполняет трудовые функции и должен находиться на рабочем месте в соответствии с установленным режимом. Это следует из ст. 91 Трудового кодекса России. Поэтому ключевое значение имеет не только характер действий сотрудника, но и момент, с которого он должен приступить к работе», — пояснила она.
По словам эксперта, если в трудовом договоре указано, что рабочий день начинается, например, в 09:00, именно с этого времени сотрудник должен приступить к выполнению своих задач.
«Иногда работодатели требуют приходить на работу за 10—15 минут до начала рабочего дня. Обычно это объясняется необходимостью подготовить рабочее место, включить компьютер, разложить необходимые документы или выполнить другие операции. Если работодатель требует выполнять подготовку к работе до начала рабочего дня, этот период фактически становится рабочим временем и должен учитываться при расчёте и оплате труда», — рассказала Борзенко.
Подготовительные действия могут быть частью трудового процесса, если без них невозможно приступить к выполнению должностных функций, предупредила собеседница RT.
«Например, это касается ситуаций, когда сотрудник должен переодеться в специальную одежду, получить оборудование, пройти регистрацию в рабочей системе или подготовить технику. В таких случаях подготовка непосредственно связана с трудовой функцией и должна происходить в рабочее время, а не заранее, до установленного времени начала работы», — заявила она.
Если сотрудник по собственной инициативе, без требования работодателя приходит раньше установленного времени, чтобы подготовиться к выполнению своих задач, этот период не относится к рабочему времени, отметила специалист.
«В этой ситуации у работодателя не возникает обязанности учитывать его при оплате труда. Важно учитывать, что даже внутренние правила организации не могут ухудшать положение работников по сравнению с трудовым законодательством. Это прямо закреплено в ст. 8 Трудового кодекса России. Поэтому требования, которые фактически увеличивают продолжительность рабочего времени без учёта и оплаты этого периода, не подлежат применению, даже если они включены во внутренние документы компании», — заключил Борзенко.
Ранее в Роскачестве объяснили, что грозит за порчу имущества на работе.