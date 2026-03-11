Адвокат объяснила, могут ли сотрудника обязать приходить на работу раньше

«В этой ситуации у работодателя не возникает обязанности учитывать его при оплате труда. Важно учитывать, что даже внутренние правила организации не могут ухудшать положение работников по сравнению с трудовым законодательством. Это прямо закреплено в ст. 8 Трудового кодекса России. Поэтому требования, которые фактически увеличивают продолжительность рабочего времени без учёта и оплаты этого периода, не подлежат применению, даже если они включены во внутренние документы компании», — заключил Борзенко.