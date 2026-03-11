Сапер рассказал, как ВСУ печатают мины на 3D-принтере

КУРСК, 11 мар — РИА Новости. Большая часть мин, используемых ВСУ на сумском участке фронта, произведены кустарным способом, а их корпусы распечатаны на 3D-принтере, рассказал РИА Новости сапер батальона «Каштана» спецназа «Ахмат» с позывным «Лев».
«В основном все мины они сейчас печатают на 3D-принтере, средства инициации тоже все самодельные на 3D-принтере. Там в ход гвозди идут и все на свете. Все боеприпасы, которые мы видим, они доставляют на наши позиции с помощью “птичек”, все это сделано в гаражах, в сараях, у них поставлено это все на поток, все на 3D-принтере», — рассказал сапер.