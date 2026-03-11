Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РКН удалил сотни тысяч страниц с запрещенной информацией

Роскомнадзор в 2025 году удалил более 265 тыс.

Роскомнадзор в 2025 году удалил более 265 тыс. интернет-страниц в российских социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

По данным регулятора, блокировки проводились по решениям уполномоченных органов. Ведомство уточнило, что объем удаленного контента оказался значительно выше показателей предыдущего года.

Как сообщили в Роскомнадзоре, в 2025 году количество удаленных материалов выросло на 59% по сравнению с 2024 годом.

Большая часть блокировок касалась публикаций с инструкциями по обходу интернет-ограничений. Также удалялись материалы, связанные с распространением наркотиков и вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Отдельная часть блокировок пришлась на контент, связанный с ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Роскомнадзор продолжает мониторинг социальных сетей и интернет-площадок на предмет распространения запрещенной информации.

Читайте также: Женщины с фото погибших солдат ВСУ вышли на акцию в украинском Кропивницком.