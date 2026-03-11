РКН удалил сотни тысяч страниц с запрещенной информацией

Роскомнадзор в 2025 году удалил более 265 тыс. интернет-страниц в российских социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.
По данным регулятора, блокировки проводились по решениям уполномоченных органов. Ведомство уточнило, что объем удаленного контента оказался значительно выше показателей предыдущего года.
Как сообщили в Роскомнадзоре, в 2025 году количество удаленных материалов выросло на 59% по сравнению с 2024 годом.
Большая часть блокировок касалась публикаций с инструкциями по обходу интернет-ограничений. Также удалялись материалы, связанные с распространением наркотиков и вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Отдельная часть блокировок пришлась на контент, связанный с ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
Роскомнадзор продолжает мониторинг социальных сетей и интернет-площадок на предмет распространения запрещенной информации.
