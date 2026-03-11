США поставят Киеву радары дальнего действия на ₽2 млрд

Ранее Министерство обороны Великобритании подтвердило, что на территории Украины работают предприятия по обслуживанию и ремонту военной техники. В цехах трудятся британские и украинские специалисты. Специалисты ремонтируют технику, которую передал Лондон. В их работе задействованы бронетранспортёры CVR-T, бронемашины Husky, лёгкие гаубицы L119 и артиллерийские системы AS-90.