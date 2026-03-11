Пушков: в США растет недовольство последствиями войны с Ираном

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков выразил мнение, что среди жителей США усиливается недовольство последствиями военного противостояния с Ираном. Свою оценку ситуации он опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, если конфликт затянется, его стоимость может значительно возрасти. Он сослался на публикацию газеты The Telegraph, согласно которой расходы на военную кампанию способны достигнуть 90−100 млрд долларов или даже превысить эту сумму. Пушков отметил, что на фоне этих расходов и роста цен на бензин тема экономических последствий войны активно обсуждается в американском обществе.
Политик также заявил, что Иран наносит ощутимые ответные удары по объектам США и Израиля. Он добавил, что увеличение мощности и количества иранских ракет усложняет работу систем перехвата, создавая дополнительную нагрузку на американские и израильские комплексы противоракетной обороны.
Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа в частных обсуждениях рекомендуют ему рассмотреть варианты завершения военного противостояния с Ираном, чтобы избежать дальнейшего падения общественной поддержки.