Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: в США растет недовольство последствиями войны с Ираном

Пушков заявил, что среди жителей США усиливается недовольство последствиями военного противостояния с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков выразил мнение, что среди жителей США усиливается недовольство последствиями военного противостояния с Ираном. Свою оценку ситуации он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, если конфликт затянется, его стоимость может значительно возрасти. Он сослался на публикацию газеты The Telegraph, согласно которой расходы на военную кампанию способны достигнуть 90−100 млрд долларов или даже превысить эту сумму. Пушков отметил, что на фоне этих расходов и роста цен на бензин тема экономических последствий войны активно обсуждается в американском обществе.

Политик также заявил, что Иран наносит ощутимые ответные удары по объектам США и Израиля. Он добавил, что увеличение мощности и количества иранских ракет усложняет работу систем перехвата, создавая дополнительную нагрузку на американские и израильские комплексы противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа в частных обсуждениях рекомендуют ему рассмотреть варианты завершения военного противостояния с Ираном, чтобы избежать дальнейшего падения общественной поддержки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше