Пушков: в США растет недовольство последствиями войны с Ираном

По словам сенатора, если конфликт затянется, его стоимость может значительно возрасти. Он сослался на публикацию газеты The Telegraph, согласно которой расходы на военную кампанию способны достигнуть 90−100 млрд долларов или даже превысить эту сумму. Пушков отметил, что на фоне этих расходов и роста цен на бензин тема экономических последствий войны активно обсуждается в американском обществе.