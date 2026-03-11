Для повышения явки на выборах могут использовать маркетплейсы в РФ

В России обсуждается возможность использования маркетплейсов для вовлечения граждан в избирательный процесс на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
По данным издания, рассматривается идея задействовать онлайн-площадки как привычный канал коммуникации с пользователями. Предполагается, что сервисы электронной торговли могут использоваться для информирования граждан и повышения интереса к голосованию.
Одним из обсуждаемых вариантов является проект с рабочим названием «Карточки будущего». Его концепция предполагает, что в интерфейсе маркетплейсов могут появляться специальные карточки с различными социальными инициативами.
Пользователям предложат выбирать такие карточки и добавлять их в виртуальную корзину наряду с обычными товарами. Речь может идти о темах развития инфраструктуры, доступного жилья, строительства детских садов, благоустройства территорий и транспорта. По словам одного из источников издания, пользователю могут предложить выбрать до 5 подобных карточек.
Только на завершающем этапе, по данным собеседников газеты, предполагается связка с избирательной кампанией и призыв к участию в голосовании. При этом источники подчеркивают, что речь идет лишь о проектной идее, а конкретный механизм реализации пока не разработан.
Эксперты отмечают, что крупные маркетплейсы обладают значительными массивами пользовательских данных. По словам руководителя Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, такие платформы имеют возможность взаимодействовать с десятками миллионов пользователей и могут стать каналом прямой коммуникации.
Помимо клиентов, через инфраструктуру маркетплейсов можно охватить сотрудников компаний — работников складов, водителей, курьеров и партнеров сервисов, отметил эксперт.
Политолог Константин Калачев считает, что подобные платформы могут использоваться как инструмент для вовлечения граждан в общественные процессы и продвижения различных социальных инициатив.
При этом эксперты предупреждают, что слишком прямолинейная агитация способна вызвать негативную реакцию пользователей.
Представитель одного из российских маркетплейсов заявил изданию, что обсуждений подобного проекта с участием компании не ведется. Запросы направлены и другим крупным маркетплейсам.
По информации «Ведомостей», использование цифровых инструментов может стать одной из технологических инициатив, рассматриваемых в рамках подготовки к избирательному циклу 2026 года.
