В Бразилии рассказали, чем грозит вывоз капибар

Согласно бразильскому закону об экологических преступлениях, отлов, перевозка, содержание, продажа или экспорт представителей дикой фауны без разрешения компетентных органов является преступлением. За такие действия предусмотрено наказание в виде ареста на срок от шести месяцев до одного года и штрафа. Если речь идет о редких видах, преступление совершено в заповеднике, ночью или с применением методов массового уничтожения животных, наказание может быть ужесточено. В ряде случаев применяются и административные санкции, включая крупные штрафы и конфискацию животных.