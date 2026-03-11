Ричмонд
WP утверждает, что дипломатический комплекс США в Багдаде подвергся атаке БПЛА

Удар дрона пришелся на место рядом со смотровой вышкой.

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Дипломатический комплекс США в Багдаде, предположительно, подвергся атаке беспилотника. С таким утверждением выступила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно приведенным сведениям, расположенный неподалеку от аэропорта Багдада и иракских военных баз американский центр дипломатической поддержки, занимающийся логистическим обеспечением дипкорпуса США, был атакован шестью БПЛА, пять из которых были сбиты.

Как утверждает WP, удар беспилотника пришелся на место рядом со смотровой вышкой. О возможных жертвах не сообщается. Источники газеты отмечают, что администрация США устанавливает ответственных за предполагаемый удар БПЛА.

Ранее об атаке БПЛА на американский дипломатический объект, расположенный недалеко от аэропорта Багдада, сообщило агентство Reuters. По его сведениям, удар был нанесен с применением двух беспилотников.

