Госдеп США заказал радары дальнего действия для Украины на 2 млрд рублей

Госдепартамент США заключил контракты с американскими компаниями Echodyne и Rada Technologies на поставку радиолокационных систем для Украины. Общая стоимость соглашений составляет 25,5 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ государственных контрактов.
Оба договора были подписаны 5 марта. Они предусматривают поставку оборудования и оказание сопутствующих услуг на территории Украины.
Согласно документам, компания Echodyne должна поставить тактические радиолокационные системы с четырьмя панелями и круговым обзором на 360 градусов. Стоимость этого контракта составляет 14,98 млн долларов, что примерно соответствует 1,2 млрд рублей.
Второе соглашение заключено с компанией Rada Technologies. По условиям договора она поставит радары дальнего действия на сумму 10,5 млн долларов, или около 829,9 млн рублей.
Таким образом, совокупная стоимость двух контрактов превышает 2 млрд рублей.
Российские власти неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине осложняют процесс урегулирования конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что грузы с военной техникой для Киева рассматриваются Москвой как законная цель.
В Кремле также заявляли, что поставки оружия со стороны западных стран не способствуют переговорам и могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.
