Климов: трудности США в Иране отразятся на переговорах по Украине

Россия в текущих условиях может начать более проактивную политику на Украине, связанную с решением национальных интересов всеми доступными политико-правовыми и военно-техническими методами. Об этом aif.ru заявил член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов, говоря о том, как конфликт в Иране отразится на ситуации на Украине и на переговорах.
Трамп после разговора с Путиным 9 марта объявил о скором завершении военной операции в Иране и о снятии санкций против нефтяной отрасли других государств.
«Трамп прав, что украинский конфликт — это война Байдена. А то, что случилось в Иране, это на 99% “заслуга” команды Трампа. И решение этих вопросов строится по-разному. Но точно одно — Россия в этих условиях имеет реальные шансы начать более проактивную политику, которая идет не как следствие чего-то, а как способ решения наших законный национальных интересов всеми доступными нам методами от политико-правовых до военно-технических. Общий фон для решения задач складывается сейчас более благоприятно», — сказал Климов.
По мнению собеседника aif.ru, пока сложно говорить о сроках возобновления переговоров по Украине.
Ранее стало известно, что новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана по инициативе Вашингтона.
В Кремле 10 марта заявили, что трехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию нужно продолжать.