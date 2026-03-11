Климов: трудности США в Иране отразятся на переговорах по Украине

«Трамп прав, что украинский конфликт — это война Байдена. А то, что случилось в Иране, это на 99% “заслуга” команды Трампа. И решение этих вопросов строится по-разному. Но точно одно — Россия в этих условиях имеет реальные шансы начать более проактивную политику, которая идет не как следствие чего-то, а как способ решения наших законный национальных интересов всеми доступными нам методами от политико-правовых до военно-технических. Общий фон для решения задач складывается сейчас более благоприятно», — сказал Климов.