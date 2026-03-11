Германия окончательно отказалась возвращаться к атомной энергетике

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение Берлина отказаться от атомной энергетики пересматриваться не будет. Об этом он сообщил 10 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
По словам главы немецкого правительства, позиция федеральных властей по этому вопросу остается неизменной. Он отметил, что решение об отказе от атомной энергетики ранее было принято правительством Германии и считается окончательным.
Мерц добавил, что лично разделяет мнение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, однако для Германии этот вопрос уже не является предметом обсуждения.
Ранее фон дер Ляйен заявляла, что сокращение доли атомной энергетики в Европе стало стратегической ошибкой. По ее словам, с 1990 года производство атомной энергии на европейском континенте снизилось примерно в два раза.
Об этом глава Еврокомиссии говорила на саммите по атомной энергетике во Франции. Трансляцию выступления вел телеканал BFM.
6 марта глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал энергетическую политику Еврокомиссии. Он заявил, что решения руководства ЕС в энергетической сфере могут иметь долгосрочные последствия.
Еврокомиссия ранее заявляла о намерении продолжать курс на отказ от ископаемого топлива и ускорять переход европейской экономики к возобновляемым источникам энергии.
