Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: африканские государства готовят иск к странам Европы за работорговлю

Страны Африканского союза планируют подать иск в Международный суд ООН, требуя от ряда европейских стран выплаты репараций за рабовладельческую эпоху.

Страны Африканского союза планируют подать иск в Международный суд ООН, требуя от ряда европейских стран выплаты репараций за рабовладельческую эпоху.

«Юристы разрабатывают планы по обращению в Международный суд с просьбой вынести решение по этому вопросу, надеясь повторить юридическую стратегию, которая вынудила Великобританию передать острова Чагос», — пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно статье иск будет нацелен на Францию, Испанию, Португалию и Великобританию.

Летом в Telegraph отмечали, что сделка по передаче Маврикию Чагоса обойдётся Лондону в $47 млрд.

Осенью 2024 года директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин рассказал RT, что главным вопросом в передаче архипелага Чагос был статус военной базы.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше