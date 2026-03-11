Telegraph: африканские государства готовят иск к странам Европы за работорговлю

Страны Африканского союза планируют подать иск в Международный суд ООН, требуя от ряда европейских стран выплаты репараций за рабовладельческую эпоху.
«Юристы разрабатывают планы по обращению в Международный суд с просьбой вынести решение по этому вопросу, надеясь повторить юридическую стратегию, которая вынудила Великобританию передать острова Чагос», — пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники.
Согласно статье иск будет нацелен на Францию, Испанию, Португалию и Великобританию.
Летом в Telegraph отмечали, что сделка по передаче Маврикию Чагоса обойдётся Лондону в $47 млрд.
Осенью 2024 года директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин рассказал RT, что главным вопросом в передаче архипелага Чагос был статус военной базы.