В Омской области стартовал приём заявок на праймериз «Единой России»

В Омской области начали принимать документы от претендентов на участие в предварительном голосовании «Единой России». Эта процедура проводится перед выборами и используется партией для отбора будущих кандидатов. Подать заявку можно с 11 марта по 30 апреля.
Документы принимает региональный организационный комитет в Омске на улице Волочаевской, 11, в кабинетах № 4 и 5. В региональном отделении поясняют, что по итогам предварительного голосования определят тех, кто затем сможет представлять партию на предстоящих избирательных кампаниях.
Участвовать в процедуре могут граждане России, обладающие пассивным избирательным правом и соответствующие установленным требованиям. В партии также обращают внимание, что для выдвижения необходимо быть членом «Единой России» или её сторонником.
Следующим этапом станет регистрация избирателей. Она пройдёт через портал «Госуслуги» и продлится до 29 мая. Само предварительное голосование состоится в электронном формате с 25 по 31 мая.