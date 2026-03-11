Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области стартовал приём заявок на праймериз «Единой России»

Документы от желающих участвовать в предварительном голосовании будут принимать до конца апреля, само электронное голосование назначено на конец мая.

Источник: Om1 Омск

В Омской области начали принимать документы от претендентов на участие в предварительном голосовании «Единой России». Эта процедура проводится перед выборами и используется партией для отбора будущих кандидатов. Подать заявку можно с 11 марта по 30 апреля.

Документы принимает региональный организационный комитет в Омске на улице Волочаевской, 11, в кабинетах № 4 и 5. В региональном отделении поясняют, что по итогам предварительного голосования определят тех, кто затем сможет представлять партию на предстоящих избирательных кампаниях.

Участвовать в процедуре могут граждане России, обладающие пассивным избирательным правом и соответствующие установленным требованиям. В партии также обращают внимание, что для выдвижения необходимо быть членом «Единой России» или её сторонником.

Следующим этапом станет регистрация избирателей. Она пройдёт через портал «Госуслуги» и продлится до 29 мая. Само предварительное голосование состоится в электронном формате с 25 по 31 мая.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше