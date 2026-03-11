Колумбийский наемник рассказал о сдаче взвода ВСУ в плен

В Запорожской области в плен российским военнослужащим сдался взвод ВСУ, в составе которого находился иностранный наемник из Колумбии. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
По данным агентства, среди сдавшихся оказался колумбийский гражданин Хосэ Луис Почеко Наварра. Он рассказал журналистам, что российские военные штурмовали сразу три позиции украинских подразделений.
По словам наемника, позиции были расположены в форме буквы L. На одной из них находились 10 военнослужащих, включая его самого. Еще на двух позициях располагались 6 и 7 человек соответственно.
Наварра сообщил, что штурм продолжался недолго. По его словам, большая часть украинских военных решила сдаться без сопротивления.
Читайте также: Госдеп США заказал радары дальнего действия для Украины на 2 млрд рублей.