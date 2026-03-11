Юрист раскрыл, надо ли уведомить работодателя о планах стать донором крови

Законодательство России не предусматривает обязанности для работника заранее уведомлять работодателя о планах сдать кровь в качестве донора и тем более не требует такого согласования с работодателем, заявил в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.
«Это означает, что работник может выступить в качестве донора и сдать кровь в любой день по своему усмотрению. Но всё же рекомендуем заранее предупредить работодателя о таких планах, чтобы работодатель смог заранее спланировать работу в отсутствие работника», — отметил он.
При этом Трудовой кодекс России требует согласования с работодателем, если работник в день сдачи крови хочет выйти на работу, предупредил собеседник RT.
«В этом случае работник должен согласовать такую возможность с работодателем. Если работодатель будет против, в день сдачи крови работник должен быть освобождён от работы (с последующим предоставлением дополнительного дня отдыха). Если же работодатель не против, то работник в день сдачи крови может выйти на работу и после чего получить уже два дня отдыха (один — за день сдачи крови, второй — как положенный по закону дополнительный день отдыха после сдачи крови)», — заключил собеседник RT.
