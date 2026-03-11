Ричмонд
Россия сообщит в ООН об атаке на Брянск с погибшими и ранеными

Постоянное представительство России при ООН передаст секретариату организации информацию об атаке на Брянск. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, российская миссия в ООН доведет до руководства организации сведения о произошедшем инциденте. Соответствующее заявление Захарова опубликовала в своем телеграм-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства заявила, что удар был нанесен по гражданскому населению. Она также задалась вопросом, последует ли реакция со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш и секретариата организации.

Атака на Брянск произошла во вторник. По последним данным, в результате удара погибли 6 человек, еще 37 получили ранения.

Украинская сторона взяла на себя ответственность за произошедшее.

В российских приграничных регионах регулярно фиксируются атаки. Минобороны РФ ранее заявляло, что российские войска в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

