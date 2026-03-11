Ричмонд
Профессор Миршаймер: атака США на Иран усугубила положение Украины на поле боя

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью Гленну Диесену, что начало Соединёнными Штатами военной кампании на Ближнем Востоке уже усугубило положение Украины в зоне спецоперации.

«Я думаю, нет сомнений, что всё это вредит усилиям Украины на поле боя, ведь мы тратим огромные объёмы боеприпасов», — сказал он.

При этом Миршаймер добавил, что в ход уже пошли системы Patriot, THAAD и другие.

Кроме того, он отметил, что в случае значительного сокращения потока нефти и газа из Персидского залива вырастет спрос на российскую нефть и газ, что, в свою очередь, усилит позиции России.

В The Guardian ранее писали, что внимание США с Украины переключается на Иран.

Депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон между тем заявила изданию Yle, что боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь киевскому режиму.

