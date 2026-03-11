Ричмонд
Глава Суджанского района: опознавать тела погибших из-за ВСУ помогают соседи

Идентификацию осложняет то, что людям часто приходилось перемещаться из дома в дом.

КУРСК, 11 марта. /ТАСС/. Опознать тела жителей приграничных районов Курской области, которые погибли в оккупации ВСУ, в случае, когда нет возможности связаться с родственниками, помогают соседи. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Суджанского района Алексей Спиридонов.

«Были случаи, когда в оккупации жители хоронили родных, соседей и делали таблички, тогда, конечно, проще найти и связаться с родственниками. Если таковых не было, то берем за основу точку, где было найдено тело, и начинаем искать сведения через тех, кто жил рядом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, идентификацию осложняет то, что люди в период оккупации часто перемещались, например, когда снаряд попадал в дом, они могли укрываться в любом из соседних.

В работе по идентификации тел погибших задействовано Главное военно-следственное управление СК России. Снежная зима осложнила поиски, но процесс не останавливается, все обнаруженные тела вывозят в Курск, добавил Спиридонов.