Трамп поддержал на выборах соперника конгрессмена, который его критиковал

«Невероятные люди из четвертого избирательного округа Кентукки, которые отчаянно хотят избавиться от Томаса Масси, худшего республиканца в конгрессе за многие годы, дали нам мандат на то, чтобы сделать Америку снова великой! Человек, который поможет нам сделать эту работу и сделать ее правильно, — это “морской котик” (боец спецназа ВМС США — ред.), рейнджер армии США, фермер Кентукки в пятом поколении и американский герой, капитан Эд Галлрейн, настоящий патриот», — написал Трамп в соцсети Truth Social.