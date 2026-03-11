Дмитриев опубликовал ироничный двусмысленный пост после заявлений о минировании Ормузского пролива

Кроме того, информацию CBS опроверг и американский лидер Дональд Трамп. Он прокомментировал пост издания о якобы наличии у США разведданных о минировании Ормузского пролива. По словам президента Соединенных Штатов, Вашингтону ничего не известно об этом. Глава Белого дома при этом всё же пригрозил Тегерану последствиями в случае, если информация о минах подтвердится. Он призвал Иран «двигаться в правильном направлении».