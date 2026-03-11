Дмитриев опубликовал ироничный двусмысленный пост после заявлений о минировании Ормузского пролива

Американские журналисты 10 марта распространили информацию о якобы минировании Ираном Ормузского пролива. По данным СМИ, якобы Вашингтон получил эти данные от разведки. Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал соответствующий пост. Он пошутил про минирование Ормузского пролива на своей страничке в соцсети Х.
Глава РФПИ опубликовал пост на английском языке. Он употребил слово «mining», которое имеет двойное значение. Его используют для обозначения процесса добычи полезных ископаемых. В то же время слово означает «минирование».
«А теперь “надбавка за добычу полезных ископаемых” к цене нефти», — пошутил на злобу дня Кирилл Дмитриев.
С заявлением о якобы минировании Ормузского пролива обратилось издание CBS со ссылкой на источник. Журналисты утверждают, что разведывательные службы США якобы начали получать информацию о соответствующих шагах Ирана. Тегеран, по информации издания, приступил к установке мин в судоходном коридоре Ормузского пролива. Иран не подтверждал эти сведения.
Кроме того, информацию CBS опроверг и американский лидер Дональд Трамп. Он прокомментировал пост издания о якобы наличии у США разведданных о минировании Ормузского пролива. По словам президента Соединенных Штатов, Вашингтону ничего не известно об этом. Глава Белого дома при этом всё же пригрозил Тегерану последствиями в случае, если информация о минах подтвердится. Он призвал Иран «двигаться в правильном направлении».
Тем временем иранская сторона решила пропускать некоторые суда через Ормузский пролив. Военные позволят входить в подконтрольные Тегерану воды ряду танкеров. Разрешение выдадут странам, выдворившим послов США и Израиля. Так заявили в Корпусе стражей исламской революции. Военные Ирана утверждают, что право на проход судов через пролив будет предоставлено уже «на следующий же день» после выдворения послов США и Израиля. По заявлению КСИР, разрешение может получить любое «арабское или европейское» государство. Официальные власти страны не комментировали это утверждение.