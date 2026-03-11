Ричмонд
Бригада «Волки» сообщила о ликвидации элитной снайперской группы ВСУ

Шанса сделать хотя бы один выстрел противнику не дали, рассказал оператор отделения ударных БПЛА с позывным Седой.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательно-штурмовой бригады «Волки» добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожили элитную снайперскую группу ВСУ на славянско-краматорском направлении СВО, пытавшуюся прощупать оборону ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил оператор отделения ударных БПЛА на оптоволокне бригады «Волки» с позывным Седой.

«На полосу наступления нашего подразделения попыталась выдвинуться элитная группа противника. Враг возлагал большие надежды на своих спецов-снайперов, но переиграть нас не удалось. Шанса сделать хотя бы один выстрел мы им не дали. Благодаря грамотной разведке, гости были обнаружены еще на дальних подступах. Развязка была быстрой: по координатам немедленно отработала артиллерия и БПЛА нашего подразделения совместно с братьями из добровольческого корпуса. Итог предсказуем: “элита” уничтожена на подходе к нашим полосам. Любые попытки прощупать нашу оборону будут разбиты. Работаем дальше», — заявил Седой.

