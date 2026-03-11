Бригада «Волки» сообщила о ликвидации элитной снайперской группы ВСУ

«На полосу наступления нашего подразделения попыталась выдвинуться элитная группа противника. Враг возлагал большие надежды на своих спецов-снайперов, но переиграть нас не удалось. Шанса сделать хотя бы один выстрел мы им не дали. Благодаря грамотной разведке, гости были обнаружены еще на дальних подступах. Развязка была быстрой: по координатам немедленно отработала артиллерия и БПЛА нашего подразделения совместно с братьями из добровольческого корпуса. Итог предсказуем: “элита” уничтожена на подходе к нашим полосам. Любые попытки прощупать нашу оборону будут разбиты. Работаем дальше», — заявил Седой.