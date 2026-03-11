Ричмонд
60 вопросов по Налоговому кодексу: какие изменения готовит правительство

В Казахстане продолжается работа по внедрению обновленного Налогового кодекса.

Источник: DKNews.kz

Проектный офис, который курирует этот процесс, уже рассмотрел 60 практических вопросов, возникающих при применении новых норм, передает DKNews.kz.

Предварительные итоги обсудили на восьмом заседании под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Разбираем, какие решения уже приняты и что может измениться для бизнеса, медицины и налогоплательщиков.

Лекарства без НДС: что происходит в сфере здравоохранения.

Одно из направлений, где изменения уже почти завершены, — налогообложение лекарств и медицинских изделий.

Сейчас завершается внесение поправок в подзаконные акты, которые регулируют:

применение НДС при импорте лекарств и медизделий; освобождение от НДС орфанных (редких) и социально значимых препаратов.

Кроме того, 13 февраля Министерство здравоохранения утвердило приказ об установлении предельных цен на лекарства и медицинские изделия без учета НДС. Это решение должно помочь стабилизировать стоимость медикаментов и сделать ценообразование более прозрачным.

Закупки у малого бизнеса: готовятся новые правила.

Еще один блок вопросов касается государственных и квазигосударственных закупок.

Сейчас Министерство промышленности и строительства, Министерство энергетики, Министерство финансов, Комитет по регулированию естественных монополий и фонд «Самрук-Казына» прорабатывают изменения в правила закупок.

Речь идет о закупках товаров и услуг у предпринимателей, которые работают по специальному налоговому режиму на основе упрощенной декларации.

Задача — найти баланс между тремя факторами:

соблюдением налогового законодательства; поддержкой конкуренции; отсутствием дополнительных расходов у квазигосударственных компаний.

Общую концепцию изменений разрабатывает Министерство национальной экономики.

Налоговый кодекс «с чистого листа».

На заседании также оперативно рассмотрели вопросы, связанные с:

налоговым администрированием «с нуля», сменой налоговых режимов, работой информационной системы налогового администрирования (ИСНА), регулированием финансового сектора.

Но часть проблем требует прямых поправок в сам Налоговый кодекс. Таких вопросов выделили шесть.

Какие изменения предлагают внести в Налоговый кодекс.

1. Налоговый вычет при изменении инвалидности.

Размер вычета по индивидуальному подоходному налогу зависит от группы инвалидности:

5000 МРП — для более высокой категории, 882 МРП — для другой.

Если группа инвалидности меняется в течение года, возникает вопрос: какой вычет применять.

Предлагается закрепить правило:

если группа меняется, применяется максимальный вычет — 5000 МРП по принципу «поглощения». Это упростит расчеты и исключит споры с налоговыми органами.

2. Отмена ЭСФ по процентам по займам.

Обороты по вознаграждениям по кредитам, займам и микрокредитам освобождены от НДС. Однако из-за неточности в формулировках закона они не попали в список операций, по которым не требуется выписывать электронный счет-фактуру (ЭСФ).

Теперь предлагается:

отменить требование выписывать ЭСФ по таким операциям; применить норму задним числом — с 1 января 2026 года.

Это должно сократить лишнюю отчетность для банков и микрофинансовых организаций.

3. Какие данные перестанут быть налоговой тайной.

В рамках цифровизации налогового администрирования предлагается расширить перечень данных, которые не относятся к налоговой тайне.

Из-под режима тайны могут вывести:

суммы социальных платежей; задолженность по социальным платежам; отдельные регистрационные данные налогоплательщика.

Это позволит государственным системам быстрее обмениваться информацией и упростит контроль за социальными обязательствами работодателей.

4. НДС на авиационное топливо: устраняют путаницу.

Налоговый кодекс освобождает от НДС импорт горюче-смазочных материалов для авиации.

Но действующая формулировка может привести к путанице — она может требовать подтверждения ввоза дипломатическими представительствами, что относится к другой норме закона.

Поправка должна убрать разночтения и сделать применение льготы однозначным.

5. Экспорт энергетиков хотят освободить от акциза.

Сейчас экспорт подакцизных товаров обычно не облагается акцизом.

Однако возникает проблема при давальческой переработке — когда переработчик производит продукцию из сырья заказчика. В этом случае акциз возникает при передаче готового продукта владельцу сырья, даже если товар потом идет на экспорт.

Предлагается:

освободить такую передачу от акциза, если продукция предназначена для дальнейшего экспорта.

Подобный механизм уже действует в отношении нефтепродуктов.

6. Куда должен поступать налог на добычу полезных ископаемых.

Еще один вопрос касается налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для общераспространенных ресурсов — например, песка или щебня.

Возникла коллизия между законами:

Бюджетный кодекс говорит, что налог должен поступать в бюджет по месту добычи; Налоговый кодекс требует платить его по месту регистрации недропользователя.

Предлагается изменить Налоговый кодекс и формы отчетности, чтобы синхронизировать нормы законодательства.

Что дальше.

Работа проектного офиса продолжается. Его задача — выявлять проблемные нормы Налогового кодекса еще на этапе внедрения и оперативно корректировать их.

Для бизнеса и граждан это означает, что многие спорные моменты стараются решить заранее — до того, как они приведут к налоговым спорам или лишней отчетности.