60 вопросов по Налоговому кодексу: какие изменения готовит правительство

Проектный офис, который курирует этот процесс, уже рассмотрел 60 практических вопросов, возникающих при применении новых норм, передает DKNews.kz.
Предварительные итоги обсудили на восьмом заседании под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.
Разбираем, какие решения уже приняты и что может измениться для бизнеса, медицины и налогоплательщиков.
Лекарства без НДС: что происходит в сфере здравоохранения.
Одно из направлений, где изменения уже почти завершены, — налогообложение лекарств и медицинских изделий.
Сейчас завершается внесение поправок в подзаконные акты, которые регулируют:
применение НДС при импорте лекарств и медизделий; освобождение от НДС орфанных (редких) и социально значимых препаратов.
Кроме того, 13 февраля Министерство здравоохранения утвердило приказ об установлении предельных цен на лекарства и медицинские изделия без учета НДС. Это решение должно помочь стабилизировать стоимость медикаментов и сделать ценообразование более прозрачным.
Закупки у малого бизнеса: готовятся новые правила.
Еще один блок вопросов касается государственных и квазигосударственных закупок.
Сейчас Министерство промышленности и строительства, Министерство энергетики, Министерство финансов, Комитет по регулированию естественных монополий и фонд «Самрук-Казына» прорабатывают изменения в правила закупок.
Речь идет о закупках товаров и услуг у предпринимателей, которые работают по специальному налоговому режиму на основе упрощенной декларации.
Задача — найти баланс между тремя факторами:
соблюдением налогового законодательства; поддержкой конкуренции; отсутствием дополнительных расходов у квазигосударственных компаний.
Общую концепцию изменений разрабатывает Министерство национальной экономики.
Налоговый кодекс «с чистого листа».
На заседании также оперативно рассмотрели вопросы, связанные с:
налоговым администрированием «с нуля», сменой налоговых режимов, работой информационной системы налогового администрирования (ИСНА), регулированием финансового сектора.
Но часть проблем требует прямых поправок в сам Налоговый кодекс. Таких вопросов выделили шесть.
Какие изменения предлагают внести в Налоговый кодекс.
1. Налоговый вычет при изменении инвалидности.
Размер вычета по индивидуальному подоходному налогу зависит от группы инвалидности:
5000 МРП — для более высокой категории, 882 МРП — для другой.
Если группа инвалидности меняется в течение года, возникает вопрос: какой вычет применять.
Предлагается закрепить правило:
если группа меняется, применяется максимальный вычет — 5000 МРП по принципу «поглощения». Это упростит расчеты и исключит споры с налоговыми органами.
2. Отмена ЭСФ по процентам по займам.
Обороты по вознаграждениям по кредитам, займам и микрокредитам освобождены от НДС. Однако из-за неточности в формулировках закона они не попали в список операций, по которым не требуется выписывать электронный счет-фактуру (ЭСФ).
Теперь предлагается:
отменить требование выписывать ЭСФ по таким операциям; применить норму задним числом — с 1 января 2026 года.
Это должно сократить лишнюю отчетность для банков и микрофинансовых организаций.
3. Какие данные перестанут быть налоговой тайной.
В рамках цифровизации налогового администрирования предлагается расширить перечень данных, которые не относятся к налоговой тайне.
Из-под режима тайны могут вывести:
суммы социальных платежей; задолженность по социальным платежам; отдельные регистрационные данные налогоплательщика.
Это позволит государственным системам быстрее обмениваться информацией и упростит контроль за социальными обязательствами работодателей.
4. НДС на авиационное топливо: устраняют путаницу.
Налоговый кодекс освобождает от НДС импорт горюче-смазочных материалов для авиации.
Но действующая формулировка может привести к путанице — она может требовать подтверждения ввоза дипломатическими представительствами, что относится к другой норме закона.
Поправка должна убрать разночтения и сделать применение льготы однозначным.
5. Экспорт энергетиков хотят освободить от акциза.
Сейчас экспорт подакцизных товаров обычно не облагается акцизом.
Однако возникает проблема при давальческой переработке — когда переработчик производит продукцию из сырья заказчика. В этом случае акциз возникает при передаче готового продукта владельцу сырья, даже если товар потом идет на экспорт.
Предлагается:
освободить такую передачу от акциза, если продукция предназначена для дальнейшего экспорта.
Подобный механизм уже действует в отношении нефтепродуктов.
6. Куда должен поступать налог на добычу полезных ископаемых.
Еще один вопрос касается налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для общераспространенных ресурсов — например, песка или щебня.
Возникла коллизия между законами:
Бюджетный кодекс говорит, что налог должен поступать в бюджет по месту добычи; Налоговый кодекс требует платить его по месту регистрации недропользователя.
Предлагается изменить Налоговый кодекс и формы отчетности, чтобы синхронизировать нормы законодательства.
Что дальше.
Работа проектного офиса продолжается. Его задача — выявлять проблемные нормы Налогового кодекса еще на этапе внедрения и оперативно корректировать их.
Для бизнеса и граждан это означает, что многие спорные моменты стараются решить заранее — до того, как они приведут к налоговым спорам или лишней отчетности.