Глава Суджанского района рассказал, как эвакуировали истощённых жителей Суджи

Глава Суджанского района Алексей Спиридонов, руководивший ранее Центром военно-патриотической поддержки «Патриот», рассказал в интервью ТАСС, как эвакуировали истощённых жителей Суджи после оккупации ВСУ в марте 2025 года.
«Тяжёлая была работа [по эвакуации мирных жителей], потому что остались в районе в основном пожилые люди, и после восьми месяцев оккупации все они были истощены», — сказал он.
По словам Спиридонова, людей приходилось перевозить по 8−10 км на садовых тележках и инвалидных колясках.
Глава Суджанского района добавил, что на тот момент Суджа оказалась буквально отрезана от внешнего мира из-за сильных повреждений и разрушения дорог: волонтёры доезжали до определённой точки и откуда пешком отправлялись по тем адресам, которые им давали для эвакуации мирных жителей.
Осенью считавшаяся погибшей жительница Суджи рассказала, как выжила при атаке ВСУ.
Житель Суджи Илья Белокрылов между тем рассказывал, что Украина мешала эвакуации вывезенных в Сумскую область.