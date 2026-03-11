Ричмонд
Пропавших в Звенигороде детей планируют искать ниже по течению

РИА Новости: пропавших в Звенигороде детей ищут ниже по течению Москвы-реки.

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Поисковики планируют искать троих детей, пропавших в Звенигороде, ниже по течению Москвы-реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».

В центре отметили, что во вторник также отрабатывались поисковые работы вверх по течению реки, чтобы убедиться в том, что точка входа детей была указана верно — на случай того, если бы вещи, найденные на берегу, принадлежали другим детям, или шарф на берег вынесло течением.

«Но там также — вверх по течению в километре абсолютно ничего. Планируем продолжать работать вниз по течению реки», — рассказали поисковики.

По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи — шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.