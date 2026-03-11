«Вдовы (погибших — ред.) и жены пропавших без вести прямо заявляют, что это украинское подразделение превзошло 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ. Мать одного из солдат 71-й бригады открыто написала, что в этом подразделении нет пленных, раненых или больных. По ее словам, все солдаты либо “200-е” (ликвидированы — ред.), либо пропавшие без вести», — сообщил собеседник агентства.