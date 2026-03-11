МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Родственники боевиков 71-й бригады ВСУ бьют тревогу и заявляют, что в подразделении «нет пленных, раненых или больных», а есть только пропавшие без вести и погибшие, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Вдовы (погибших — ред.) и жены пропавших без вести прямо заявляют, что это украинское подразделение превзошло 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ. Мать одного из солдат 71-й бригады открыто написала, что в этом подразделении нет пленных, раненых или больных. По ее словам, все солдаты либо “200-е” (ликвидированы — ред.), либо пропавшие без вести», — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что количество панических сообщений от родственников военнослужащих 71-й бригады ВСУ растет, и все чаще командование бригады называют «мясниками».
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что 225-й отдельный штурмовой полк является «безусловным лидером» по числу пропавших без вести, там меньше всего дорожат жизнями личного состава.